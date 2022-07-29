Члены Конгресса от обеих партий призывают Пелоси не отказываться от визита.

На фоне напряженности из-за возможного визита Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай объявил о проведении военных учений вблизи острова.

Как сообщает Bloomberg, во время пятничного брифинга Пелоси ушла от ответа на вопрос о визите на Тайвань.

Она сказала, что "очень взволнована" перспективой предстоящей поездки в Азию, но отказалась раскрывать детали своих визитов из соображений безопасности.

"Вы услышите по пути", - сказала она, говоря о том, какие страны планирует посетить.

В то же время Пелоси сослалась на слова президента США Джо Байдена о необходимости сделать сильный акцент на Азиатско-Тихоокеанском регионе, и отметила: "Мы хотим, чтобы Конгресс Соединенных Штатов был частью этой инициативы".

Пока остается неясным, состоится ли визит Пелоси на Тайвань (первый за 25 лет официальный визит высокопоставленного американского политика), китайское правительство объявило о проведении военных учений вокруг острова в субботу.

"Будут проводиться учения с боевой стрельбой, а воды возле Пинтана (125 километров от Тайваня - УНИАН) в Фучжоу, провинция Фуцзянь на востоке Китая, будут перекрыты с 8:00 до 21:00 в субботу", - говорится в сообщении.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в пятницу заявил, что США не видят "физических, ощутимых признаков" того, что Китай готовит военный ответ на возможный Пелоси на Тайвань.

"У нас просто нет никаких конкретных указаний на то, что что-то происходит с военной точки зрения с китайской стороны", - сказал Кирби.

Дебаты вокруг визита Пелоси на Тайвань и реакция Китая

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявляла, что намерена посетить Тайвань после 1 августа. Американские издания Bloomberg и NBC со ссылкой на источники сообщали, что 29 июля стартует турне официальной делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси по странам Азии. Ожидаются визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань пока указан как "предварительный".

О том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись дебаты. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня.

Члены Конгресса от обеих партий призывают Пелоси не отказываться от визита, говоря о том, что отказ из-за протестов Китая будет равносилен уступке Пекину.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань. Накануне Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, повторил, что Пекин "твердо возражает" против возможного визита.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - сказал он журналистам в среду вечером.

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