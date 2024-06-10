Вероятно именно это побудило Зеленского к неожиданному визиту в Сингапур, где он жестко раскритиковал Китай.

Отказ Китая участвовать в украинском Саммите мира, который в ближайшие выходные состоится в Швейцарии, стал "горьким разочарованием" для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Издание отмечает, что Москва усиленно, но кулуарно работала над срывом швейцарского саммита. Результатом российских усилий, очевидно, и стало официальное заявление Китая об отказе от участия во встрече в любой форме.

Авторы публикации предполагают, что неожиданный визит Зеленского на сингапурский саммит по безопасности в минувшее воскресенье связан именно с этим решением Китая. Издание отмечает, что ситуация с безопасностью в Азии мало затрагивает Украину, тогда как ситуация на фронте в самой Украине не самая лучшая. Поэтому визит Зеленского в Сингапур удивил многих.

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Выступая на сингапурском саммите украинский президент выдвинул в адрес Пекина достаточно серьезные обвинения: Китай стал "орудием в руках Путина" и пытается отговорить отдельные государства отправлять свои делегации на швейцарский саммит.

"Это чрезвычайно острый спектакль. Отказ КНР является горьким разочарованием для Зеленского, а также для правительства Германии, которое уговаривало Китай к участию. (...) Участие Китая, даже если только в форме специального посланника, придало бы саммиту значительно больший вес", - пишет Der Spiegel.

Саммит мира в Швейцарии: последние новости

Как писал УНИАН, почти 90 стран и организаций, половина из которых являются европейскими, подтвердили участие в мирном сам мите по Украине, который состоится в Швейцарии на выходных.

Москва на саммит не была приглашена, но она сама говорила, что все равно не примет участие, поскольку конференция базируется на мирных предложениях президента Украины Владимира Зеленского, которые Россия отклоняет.

Кроме россиян на саммите не будет также Китая, и вероятно других дружественных России влиятельных стран.

Показательно, что на саммите не будет генсека ООН Антониу Гутерриша, хотя сама организация будет представлена другим должностным лицом.

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