На саммит не приедут президенты США и Аргентины и генсек ООН, вообще не будет представителей РФ и Китая.

Почти 90 стран и организаций, половина из которых являются европейскими, подтвердили участие в мирном саммите по Украине, который состоится в Швейцарии на выходных. России не будет. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд, которую цитирует Associated Press.

Москва не была приглашена, но говорит, что все равно не примет участие, поскольку конференция базируется на мирных предложениях президента Украины Владимира Зеленского, которые Россия отклоняет.

Президент Виола Амхерд сообщила журналистам, что саммит в субботу и воскресенье будет направлен на то, чтобы наметить путь к возможному миру в Украине.

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"Это не о пропаганде. Речь идет об основе гуманитарной помощи, предоставляемой Швейцарией, которая базируется на укреплении мира и на обеспечении платформы для начала диалога", - сказал Амхерд.

По ее словам, большинство стран-участниц саммита будут представлены высшими лидерами стран, причем около половины - на уровне глав государств или правительств. В частности ожидается участие президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Саммит мира в Швейцарии: последние новости

Как писал УНИАН, на саммите мира не будет не только представителя России, но также и Китая. А США будут представлены не президентом, а вице-президентом. Однако в Верховной Раде отвергли тезис о том, что саммит мира уже провалился, не начавшись, и что это событие "с нулевым результатом".

Однако вместе с тем на саммите не будет генсека ООН Антониу Гутерриша, у которого нашлись дела поважнее, чем самая большая война в Европе за столетие.

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