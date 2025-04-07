В США продолжают настаивать, что переговоры с РФ о прекращении огня в Украине продолжаются. Но стоит понимать, что вся кампания президента США Дональда Трампа по взаимодействию с Россией - это не про Украину и не про РФ. Она связана исключительно с Китаем.

Во-первых, с позиции администрации президента США, Китай победил в российской войне в Украине, подчинив Россию, которая стала критически зависимой от КНР. Эта страна является одним из главных спонсоров войны (в частности, 93% микроэлектроники в оружии российских оккупантов - китайского происхождения).

Во-вторых, критическим для США является китайское присутствие в российской Арктике, потому что это не просто доступ к критическим запасам природных ресурсов, но и прямое влияние на Канаду и США. Отсюда и арктическая кампания Трампа - эта дуга от Гренландии до севера Канады и Аляски, которая связана с энергоресурсами.

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Поэтому Трамп решил, что ему важно перехватить влияние КНР на РФ, оторвать Россию от китайской пуповины. Удастся ли это главе Белого дома? Этого ответа не имеет никто.

В сегодняшней ситуации, из-за политики Трампа, некоторые позиции США в определенных моментах находятся под угрозой. Это можно воспринимать и как кризис, и как возможность. Положительным является то, что новые тарифы Трампа не привели к какому-то крайне антиамериканскому истеризму, которого очень хотел бы Китай. И не стали историей о том, что кто-то реально планирует перейти на сторону КНР. В большинстве, страны, которые будут иметь проблемы с США, сами будут брать ответственность за безопасность и развитие, кооперироваться и при этом ждать следующих американских выборов, или договариваться с нынешним президентом Дональдом Трампом.

С другой стороны, Си Цзиньпин, как и российский диктатор Владимир Путин, крайне опасный человек. Он хочет остановить процесс взаимодействия США с РФ, заставить США договариваться о завершении войны не с Россией, а с Китаем, как это происходило во время каденции Джо Байдена. Кроме того, он хочет использовать нынешние действия США, чтобы позиционировать себя как антиТрампа, а Китай как антиАмерику. Поэтому КНР на пути своей экспансии будет представляться спасителем всего мира, выражая готовность давать цивилизационную поддержку, помощь. Но стоит помнить, что китайцы никогда не предоставляют средства на демократию, для реальной гуманитарной поддержки и какого-то развития...

Будет ли вообще работать эта стратегия? Она может быть действенной только в странах с большими недостатками демократии.

Здесь речь не идет о Европе, США, о восточной Азии. Речь прежде всего о юго-восточной Азии, Африке, каких-то странах Латинской Америки. То есть, для цивилизованного мира Китай является токсичным и поддержка от этой страны воспринимается как большой вред. К большому сожалению, Украина не входит в перечень государств, которые не подпадают под китайскую ложь, поэтому даже у нас есть люди, которые верят в какое-то эффективное цивилизационное влияние Китая.

Таким образом, КНР будет продолжать захватывать влияние на страны с недостатками демократии на так называемом Глобальном Юге и в Восточной Европе. Будет критиковать США за арктическую кампанию Трампа. Говорить, что действия США будут влиять на экологию из-за усиления добычи полезных ископаемых, что приводит к глобальному потеплению, и параллельно предлагать технологии для борьбы с этим явлением.

Но при этом стоит помнить, что Си Цзиньпин хочет глобального перераспределения мира, изменения мирового порядка - с демократического на китайский. КНР совместно с россиянами готовится к войне, а США - к обороне. И речь идет не о холодной войне, а о реальных боевых действиях. Если Байден занимался уменьшением рисков такой войны, то представляется, что Трамп пытается не допустить ее через перехват влияния на других автократов (вроде России), без которых Си не сможет ее начать.

Артур Харитонов, главный координатор в Free Hong Kong Center, президент ОО Либерально-демократическая лига Украины