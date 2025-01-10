Не каждая из возможных кандидатур устроит Трампа.

Председатель КНР Си Цзиньпин не планирует присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как пишет Financial Times, люди, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что вместо Си на церемонии будет присутствовать высокопоставленный чиновник, который также проведет переговоры с командой Трампа.

Как отмечает FT, Трамп направил Си приглашение посетить его инаугурацию 20 января в знак того, что он намерен возобновить взаимодействие с китайским лидером. В то же время Пекин пытается ослабить трения с Вашингтоном, поскольку готовится к возможной серьезной эскалации торговой напряженности.

Пока в точности неизвестно, кто будет представлять Китай на инаугурации Трампа. По днекоторым данным, Си может послать Хань Чжэна, вице-президента, который иногда заменяет его в церемониальных ролях. Другим кандидатом является министр иностранных дел Ван И.

Видео дня

В то же время один из источников отметил, что некоторые советники Трампа хотели бы видеть на инаугурации члена Постоянного комитета Политбюро Китая Цай Ци, который обладает гораздо большей властью, чем Хань или Ван, и является правой рукой Си.

Еще один собеседник издания отметил: существуют опасения, что Трамп будет недоволен, если посланник Китая будет только на уровне Вана или Ханя, учитывая, что он пригласил самого Си.

"Китайцам нужно прислать чиновника соответствующего уровня, чтобы начать отношения с правильной ноги", - сказал собеседник.

По словам одного из экспертов по Китаю, Ван не будет рассматриваться как достаточно высокопоставленный чиновник, поскольку он стоит ниже Цая и Ханя и является карьерным дипломатом.

В то же время, отмечает FT, присутствие любого из этих чиновников на инаугурации было бы беспрецедентным, учитывая, что ранее Китай в Вашингтоне представлял его посол.

"Трамп, вероятно, считает, что Си слишком непредсказуем, чтобы идти на внутренний риск и лично присутствовать на встрече", - сказал Деннис Уайлдер, бывший главный советник Белого дома по Китаю. "Отправив специального посланника значительного уровня на встречу с Трампом и его кабинетом, Си может продемонстрировать, что хочет начать правильные отношения с администрацией Трампа, не рискуя при этом вернуться домой с пустыми руками или публично опозоренным".

Инаугурация Трампа - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибудет на инаугурацию новоизбранного лидера США Дональда Трампа только в случае, если получит приглашение.

Политик сказал, что хотел бы присутствовать в Вашингтоне в этот день, однако визит без прямого приглашения президента Соединенных Штатов Америки - это просто некрасиво.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее отказалась уходить с должности после победы Михаила Кавелашвили от провластной партии "Грузинская мечта" на выборах, получила приглашение на инаугурацию Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: