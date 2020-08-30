В то же время 28 гостей дня рождения удалось спасти.

По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, число погибших в результате обрушения ресторана в китайском городе Линьфэнь, который находится в провинции Шаньси, возросло до 29 человек.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

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ЧП произошло утром 29 августа во время празднования дня рождения 80-летнего человека в местном ресторане.

Сегодня утром завершились поисково-спасательные работы. Из-под завалов двухэтажного здания достали 57 человек, среди которых - 29 тел погибших. Семеро из спасенных людей получили тяжелые ранения, а 21 человек - легкие ранения.

В настоящее время ведется следствие и выясняются причины обрушения ресторана.

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Автор: Алина Вишневская