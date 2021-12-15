Причина смерти Ким Ён Чжу не называется.

В Северной Корее сегодня, 15 декабря, умер младший брат основателя Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Ён Чжу. Ему был 101 год.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Yonhap.

Причина смерти не называется. Со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщается, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования.

"Ким Ён Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы корейского образца, занимая важные посты в партии и государстве в течение многих лет", – говорится в сообщении северокорейского СМИ.

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Кто такой Ким Ён Чжу

Ким Ён Чжу родился в 1920 году. Во время правления Ким Ир Сена он возглавлял организационный отдел Трудовой партии Кореи.

В 1973 году его сменил племянник Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена.

После этого Ким Ён Чжу в течение 20 лет не появлялся публично, но в 1993 году вернулся во властную партию как член политбюро и заместитель председателя постоянного комитета Верховного народного собрания.

Ким Ён Чжу в последний раз появлялся в государственных средствах информации КНДР в 2015 году.

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Автор: Татьяна Герасименко