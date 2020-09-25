Северокорейский лидер принял ответственность за произошедшее.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын принес извинения за убийство южнокорейского чиновника. Он направил соответствующее письмо в Сеул.

Читайте такжеБоятся коронавируса: КНДР разрешила стрелять на поражение на границе с КитаемОб этом сообщает агентство Yonhap cо ссылкой на официальное письмо, поступившее в Сеул из Пхеньяна.

В послании северокорейский лидер отмечает, что такие случаи не должны происходить, и принимает ответственность за произошедшее. Он также раскрыл тот факт, что северокорейцы сожгли лодку застреленного чиновника, чтобы «предотвратить заражение коронавирусом».

Кроме того, Ким Чен Ын указывает, что ему «очень жаль так разочаровывать» южнокорейского коллегу Мун Чже Ина и других граждан соседней страны.

Убийство южнокорейского чиновника: что известно

Ранее сообщалось, что убитый чиновник работал в департаменте рыболовства. 21 сентября он исчез с патрульного катера примерно в 10 километрах от границы КНДР.

Днем 22 сентября мужчину обнаружили в водах КНДР. Солдаты надели противогазы и допросили его на расстоянии. Вскоре им поступил «вышестоящий приказ» убить обнаруженного человека.

Мужчину застрелили, затем солдаты облили маслом и сожгли труп.

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Автор: Катерина Шварц