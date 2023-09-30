Организаторы заявили, что войны не касаются отдельных людей и населения стран.

Группа немецких школьников побывала в Москве в рамках международной программы обмена учащимися. Это произошло в феврале текущего года, т.е. спустя почти год после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет Bild.

По данным немецких журналистов, 18 старшеклассников из Эрфурта и Веймара провели в России две недели. Поскольку прямого авиасообщения между странами нет, сперва школьников привезли автобусом в Калининград, а уже оттуда они самолетом отправились в Москву. Подростков поселили в семьях москвичей, их возили на экскурсии, в том числе показывали Кремль.

"Во время экскурсий мы как немецко-российская группа были очень заметны, так как сейчас в Москве практически нет людей из Западной Европы. Нас несколько раз спрашивали, кто мы и почему мы здесь, и всегда с большой радостью и облегчением воспринимали то, что, несмотря на все невзгоды, мы ищем и реализуем обмен между людьми. После разговоров с прохожими, которые интересовались программой обмена, а также в московской школе и даже с таксистами нам стало ясно: широко обсуждаемые конфликты касаются глобальной политики, но никак не отдельных людей и населения стран. Кажется правильным, что мы отправились в это путешествие именно сейчас!" — заявили журналистам в НПО "Германо-российский форум".

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Сообщается, что в рамках этой же программы обмена в апреле 2024 года уже группа российских школьников должна посетить Германию.

Германия сократила поддержку украинских беженцев

Как писал УНИАН, в 2024 году Германия планирует вдвое сократить расходы на прием и интеграцию беженцев. Правительство уведомило власти регионов, что выделит максимум 1,7 миллиарда евро на поддержку расходов на беженцев в 2024 году вместо 3,75 миллиарда в текущем.

На этом фоне стало известно, что более трети украинских беженцев, которые сейчас находятся в Германии, рассматривают возможность вернуться на родину в близкой или далекой перспективе.

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