В Австрии поделились результатами первого этапа смягчения карантина

Австрия одна из первых стран Европы сняла некоторые карантинные ограничения, введенные для нераспространения коронавируса.

Первый этап смягчения карантина в Австрии три недели назад не привел к новой волне заражений COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей министерства здравоохранения.

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Австрия одна из первых стран Европы сняла некоторые карантинные ограничения, введенные для нераспространения коронавируса. 14 апреля власти разрешили открыть магазины и парки.

«Теперь мы можем очень хорошо оценить последствия этого. Они показывают, что мы отлично справились с первым этапом. У нас нет признаков заметного увеличения больных. И это действительно очень, очень позитивная, хорошая ситуация», – рассказал журналистам министр здравоохранения Рудольф Аншобер.

Ежедневный прирост инфекций вырос на 0,2%, пояснил Аншобер.

При этом в Минздраве Австрии подчеркнули, что личная ответственность и дисциплина остаются самыми важными вещами в настоящее время, чтобы «возможна вторая волна инфекций не превратилась в цунами».

Как сообщал УНИАН, Австрия сравнительно неплохо справилась с пандемией коронавируса. Согласно официальным данным, на сегодня зарегистрировано около 15 тысяч случаев инфицирования и 549 случаев смерти.