Австрия выходит из введенного из-за коронавируса режима самоизоляции
Власти Австрии не планируют продлевать введенный в связи с карантином обязательный режим самоизоляции в стране, который заканчивается 30 апреля.
Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, передает Reuters.
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Так, с начала мая позволят людям собираться в группы до 10 человек. Также жителям страны можно будет покидать свои дома не только в случае экстренной необходимости.
Дальнейшие рекомендации будут заключатся в том, чтобы придерживаться существующих правил социального дистанцирования, например, находиться на расстоянии 1 метра друг от друга, хотя работа из дома все еще поощряется.
С 15 мая правительство Австрии планирует открыть кафе, бары и рестораны. Гостиницы, вероятнее всего, будут открыты с 29 мая.
Австрия сравнительно неплохо справилась с пандемией коронавируса. Согласно официальным данным, на сегодня зарегистрировано около 15 000 случаев и 549 случаев смерти.
Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.
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