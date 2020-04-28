Австрия выходит из введенного из-за коронавируса режима самоизоляции

Уже с мая жителям страны разрешат собираться в группы до 10 человек.

Власти Австрии не планируют продлевать введенный в связи с карантином обязательный режим самоизоляции в стране, который заканчивается 30 апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, передает Reuters.

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Так, с начала мая позволят людям собираться в группы до 10 человек. Также жителям страны можно будет покидать свои дома не только в случае экстренной необходимости.

Дальнейшие рекомендации будут заключатся в том, чтобы придерживаться существующих правил социального дистанцирования, например, находиться на расстоянии 1 метра друг от друга, хотя работа из дома все еще поощряется.

С 15 мая правительство Австрии планирует открыть кафе, бары и рестораны. Гостиницы, вероятнее всего, будут открыты с 29 мая.

Австрия сравнительно неплохо справилась с пандемией коронавируса. Согласно официальным данным, на сегодня зарегистрировано около 15 000 случаев и 549 случаев смерти.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.