Канье Уэст передумал идти в президенты США – СМИ

В команду Уэста наняли более 180 человек, но в конечном итоге все они были уволены.

Рэпер Канье Уэст прекратил подготовку к избирательной компании на президентских выборах в США 2020 года.

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Как сообщает Intelligencer, в этот раз эпатажный музыкант не ограничился громкими заявлениями, и начал формировать свой штаб. Среди прочих, Уэст обратился к специалисту по избирательным кампаниям Стиву Крамеру, работавшему с кандидатами от Демократов и Республиканцев.

По его словам, в избирательную команду Уэста наняли более 180 человек, но в конечном итоге все они были уволены.

По словам Крамера, сотрудники штаба разочарованы не только из-за потери работы, но и из-за того, что были воодушевлены потенцциальными возможностями избирательной кампании Уэста.

Metro тем временем сообщает, что по данным национального пула, лишь 2% американцев готовы поддержать музыканта на выборах.

В официальном Twitter Уэста заявления о прекращении кампании нет. В то же время, последние публикации музыканта далеки от политики.

Напомним, 4 июля Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году. В дальнейшем музыкант сделал ряд смелых заявлений о своей избирательной программе. В частности, заявил, что хочет организовать работу Белого дома по образу королевства Ваканда из фильма "Черная пантера".

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предполагается, что основными соперниками на грядущих выборах будут нынешний президент Дональд Трамп, и его оппонент от Демократов Джозеф Байден.

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