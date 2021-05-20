Относительно войны в Украине Лашет сообщил, что не стал бы ничего менять в том курсе, который проводила и проводит канцлер Ангела Меркель и Евросоюз.

Россия может быть партнером в вопросах обеспечения безопасности Европы, но если она нарушает международные правила, ей надо указать на границы дозволенного.

Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, сообщает "Немецкая волна".

Относительно войны в Украине Лашет сообщил, что не стал бы ничего менять в том курсе, который проводила и проводит канцлер Ангела Меркель и Евросоюз. По его словам, в свое время благодаря немецко-французской инициативе в Минске был намечен "очень хороший путь выхода из военной напряженности на Востоке Украины.

"Минские соглашения позволили избежать там большого конфликта, большой войны", - заявил Лашет и призвал Россию соблюдать обязательства, которые она взяла на себя в рамках "нормандского формата".

Кроме этого Лашет разделяет подход нынешнего правительства Германии к проекту российского газопровода "Северный поток-2". Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал он, Ангела Меркель ответила на главный вопрос, заявив, что по молекуле газа нельзя определить, каким путем она попала в Германию - сухопутным через Украину или по дну Балтийского моря.

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Как и Меркель, Лашет указывает на геостратегическое измерение "Северного потока-2" и последствия реализации этого проекта для Украины. Он считает, что Германия должна помочь Украине получить международно-правовые гарантии обеспечения ее энергетической безопасности.

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Автор: Ирина Погорелая