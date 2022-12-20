Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета.

Украина 19 декабря получила от Канады дополнительные 500 млн канадских долларов (экв. 367 млн долларов США) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов (экв. 1,432 млрд долларов США).

Это средства пятилетних "Облигаций суверенитета Украины", которые правительство Канады разместило для поддержки Украины накануне тяжелого зимнего периода. Кредит предоставляется на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда (МВФ).

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"Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также будут способствовать сохранению финансовой стабильности Украины. Благодарен за поддержку, которая приближает нашу победу над агрессором", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Война в Украине и позиция Канады:

Канада первой из числа стран "Большой семерки" намерена конфисковать российские активы для восстановления Украины.

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Канада готовят усиление двустороннего оборонного сотрудничества.

22 ноября пресс-служба Министерства финансов Украины отметила, что правительство Канады сообщил о начале выпуска пятилетних "Облигаций суверенитета Украины" в размере 500 млн канадских долларов, чтобы поддержать Украину в преддверии тяжелого зимнего периода. После завершения выпуска облигаций 500 млн канадских долларов будут направлены в Украину через счет Международного валютного фонда.

Помощь МВФ:

После начала полномасштабного вторжения РФ МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В начале октября 2022 года исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов.

13 октября 2022 года экстренное финансирование от МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину

22 октября 2022 года в МВФ рекомендовали Украине не снижать налоги.

22 ноября 2022 год в МВФ озвучили прогноз по стабилизации украинской экономики.

19 декабря 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

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