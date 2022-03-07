Российский диктатор планировал захватить Киев и всю страну за 1-2 суток, но реальность оказалась совсем другой.

Популярный российский рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высмеял президента РФ Владимира Путина за стратегический просчет в войне с Украиной.

Российский диктатор планировал захватить Киев и всю страну за 1-2 суток, но реальность оказалась совсем другой.

"Чтобы так обосраться в расчетах, надо вообще не видеть реальной картины происходящего. А если ты ее не видишь – как ты правишь?" – задал риторический вопрос Макаревич в Facebook.

Бывший следователь Генпрокуратуры России Игорь Степанов отметил в комментариях, что в 2005 году ему удалось остановить Путина, который хотел обмануть Парижский и Лондонский клубы кредиторов (скорее всего, речь идет о досрочном погашении Россией долгов - УНИАН).

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