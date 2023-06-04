Спикер украинского парламента поблагодарил Турцию за помощь в возвращении наших защитников.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук приехал в Турцию и встретился там с командирами с "Азовстали", которые будут находиться в этой стране до окончания войны (такими были условия освобождения из российского плена).

Фото с командирами Стефанчук опубликовал в своем Facebook. По его словам, он встретился в Турции с нашими Героями по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

На фото - командир "Азова", Герой Украины Денис Прокопенко ("Редис"), его заместитель Святослав Пономарь ("Калина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волына"), Олег Хоменко и Денис Шлега из Нацгвардии Украины.

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Так выглядели украинские командиры сразу после освобождения из российского плена 22 сентября 2022 года:

Обмен, во время которого освободили защитников"Азовстали"

22 сентября 2022 года 200 украинских защитников обменяли на обвиненного в госизмене нардепа, кума российского диктатора Виктора Медведчука. Он дал все возможные показания следствию перед обменом.

Также были освобождены пять украинских командиров: Денис Прокопенко "Редис" из "Азова", Сергей Волынский "Волына" из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Паламар и Олег Хоменко из "Азова", Денис Шлега из Нацгвардии Украины. Их пятерых обменяли на 55 российских военнопленных.

Отмечалось, что все 5 вышеупомянутых украинских командиров по условиям обмена будут находиться в Турции вплоть до завершения войны в Украине.

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