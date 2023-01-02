Утверждается, что уже к часу ночи 1-го января президент РФ почувствовал недомогание и удалился.

В то время, когда военные РФ обстреливали города Украины в ночь на 1 января, Владимир Путин, по информации Телеграмм-канала "Генерал СВР", находился в бункере далеко от Москвы, за Уральскими горами.

"Путин праздновал Новый год в компании семьи и нескольких близких друзей. Среди приглашенных были Юрий Ковальчук и Николай Патрушев", — говорится в сообщении.

Тг-канал утверждает, что Патрушев - единственный представитель действующего режима, который был приглашен к новогоднему столу главы Кремля.

Видео дня

"Путин выглядел уставшим, потчевался исключительно приготовленным специально для него диетическим пюре, а праздничные тосты и разговоры в основном касались войны", — пишет "Генерал СВР".

Утверждается, что уже к часу ночи 1-го января президент РФ почувствовал недомогание и удалился, предложив гостям продолжить праздновать без него.

"К двум часам ночи к президенту были вызваны дежурные медики, которые провели в президентских покоях около двадцати минут... Это была самая грустная и мрачная встреча Нового года для президента РФ и гостей за все время пребывания Путина на вершине власти", — говорится в сообщении.

Проблемы со здоровьем Путина

Накануне в СМИ появилась информация, что состояние здоровья Путина ухудшилось, у него "помутнение сознания". Утверждается, что на состоянии президента также сказывается стресс из-за провалов его армии на войне в Украине.

По сообщениям журналистов, глава РФ созвал консилиум врачей из-за проблем со здоровьем. Ранее СМИ не раз писали, что у Путина рак.

Вас также могут заинтересовать новости: