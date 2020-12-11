В санкционных списках - глава парламента Чечни, заместитель руководителя "Росгвардии" в Чечне, вице-премьер чеченского правительства, а также тренер лошадей Кадырова в ОАЭ.

Великобритания вводит санкции в отношении 11 политиков, чиновников и других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России, Венесуэле, Гамбии и Пакистане.

Соответствующее заявление публиковала пресс-служба МИД Соединенного Королевства, передает DW.

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Как сообщили в МИД Британии, в России под санкции, включая запрет на поездки и заморозку активов, попали три человека и специальное подразделение быстрого реагирования "Терек".

Все они, по мнению британских властей, ответственны "за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне".

Речь идет о главе парламента Чечни Магомеде Даудове, заместителе главы МВД Чечни Апти Алаудинове и бывшем начальнике полиции чеченского города Аргуне Аюбе Катаеве.

"Эти санкции посылают четкий сигнал нарушителям прав человека о том, что Великобритания привлечет их к ответственности. Британия будет выступать в защиту демократии, прав человека и верховенства права в мире", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

В свою очередь, Управление по контролю за иностранными активами минфина США в рамках "списка Магнитского" ввело санкции в отношении Российского футбольного клуба "Ахмат" и Фонда имени Ахмата Кадырова.

Кроме того, в список санкций включены бойцовский клуб "Ахмат", компания Absolute Championship Akhmat, что организует бои, а также компании "Чеченские минеральные воды" и "МегаСтройИнвест", которые принадлежат фонду Ахмата Кадырова.

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Список также пополнили связанные с Рамзаном Кадыровым замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усман и россиянин Зияд Сабсаби. Кроме того, в санкционные списки попали Тимур Дугазаев, который живет в Германии и которого некоторые СМИ называют "представителем Рамзана Кадырова в Германии", а также гражданин ОАЭ Сатиш Симара - тренер лошадей Кадырова.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров был включен в американский "список Магнитского" в 2017 году.

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Автор: УНИАН