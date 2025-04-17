Трамп выбрал дипломатию вместо военных действий.

Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в мае, но в последние недели президент США Дональд Трамп отказался от этой идеи в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы, пишет The New York Times. Отмечается, что Трамп принял свое решение после месяцев дебатов в администрации.

Как пишет NYT, израильские чиновники разработали планы нападения на иранские ядерные объекты в мае. Целью удара было отодвинуть способность Тегерана разрабатывать ядерное оружие на год или больше.

Однако почти все планы потребовали бы помощи США не только для защиты Израиля от иранского возмездия, но и для обеспечения успеха израильской атаки, что сделало бы Соединенные Штаты центральной частью самой атаки.

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При этом после месяцев внутренних обсуждений, как отмечает издание, Трамп выбрал дипломатию вместо военных действий.

В прошлую субботу США и Иран провели переговоры в Омане – впервые при администрации Трампа, включая его первый президентский срок 2017-2021 годов. При этом обе страны охарактеризовали переговоры как "положительные и конструктивные".

По словам одного из источников, второй раунд переговоров запланирован на субботу, и он, скорее всего, состоится в Риме.

Ядерные переговоры Ирана и США

США пытаются заставить Иран отказаться от планов по созданию ядерного оружия. В частности, Дональд Трамп угрожал военными действиями и установил жесткие сроки на заключение нового соглашения.

На днях стартовали непрямые переговоры между Ираном и США при посредничестве министра иностранных дел Омана. Каждая делегация находилась в отдельной комнате, а сообщениями представители США и Ирана обменивались через главу МИД Омана.

Американский лидер настаивает, что Иран не может иметь ядерного оружия.

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