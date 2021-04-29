Среди инфицированных пятеро школьников.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о 41 новом случае "индийского" варианта коронавируса в стране. Среди инфицированных четыре человека были вакцинированы против COVID-19.

Читайте такжеСтало известно, когда в Украину может попасть "индийский" штамм коронавирусаОб этом пишет Haaretz.

24 инфицированных недавно прибыли из-за рубежа. Специалисты считают, что вирус у них может оказаться более заразным. Еще 17 человек заразились в пределах страны, в частности, пятеро из них - школьники. Среди тех, у кого обнаружили "индийский" штамм, 21 человек имеет иностранное гражданство.

В то же время Министерство здравоохранения Израиля также заявило о восьми новых случаях "южноафриканского" штамма, семи - штамма из Нью-Йорка, двух "калифорнийских", одном - из Санкт-Петербурга и одном "британском".

Коронавирус в Израиле

На прошлой неделе Израиль запретил въезд туристам из Индии в связи с опасениями относительно распространения местных мутаций коронавируса.

Власти страны отменили обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе.

На прошлой неделе впервые за 10 месяцев пандемии Минздрав Израиля не зарегистрировал ни одного случая смерти от COVID-19 в сутки.

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Перевод: Катерина Комолова