Министерство здравоохранения Израиля сообщило о 41 новом случае "индийского" варианта коронавируса в стране. Среди инфицированных четыре человека были вакцинированы против COVID-19.
Читайте такжеСтало известно, когда в Украину может попасть "индийский" штамм коронавирусаОб этом пишет Haaretz.
24 инфицированных недавно прибыли из-за рубежа. Специалисты считают, что вирус у них может оказаться более заразным. Еще 17 человек заразились в пределах страны, в частности, пятеро из них - школьники. Среди тех, у кого обнаружили "индийский" штамм, 21 человек имеет иностранное гражданство.
В то же время Министерство здравоохранения Израиля также заявило о восьми новых случаях "южноафриканского" штамма, семи - штамма из Нью-Йорка, двух "калифорнийских", одном - из Санкт-Петербурга и одном "британском".
Коронавирус в Израиле
- На прошлой неделе Израиль запретил въезд туристам из Индии в связи с опасениями относительно распространения местных мутаций коронавируса.
- Власти страны отменили обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе.
- На прошлой неделе впервые за 10 месяцев пандемии Минздрав Израиля не зарегистрировал ни одного случая смерти от COVID-19 в сутки.
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