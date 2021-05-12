В Минобороны Израиля назвали условия прекращения огня.

Израиль утверждает, что продолжит наносить удары по объектам палестинского исламского движения ХАМАС, пока не начнется "тишина".

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Утверждается, что за последние несколько часов Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) совершили серию значительных атак по отрядам командиров и объектам ХАМАС и продолжат защищать всех жителей страны.

В связи с этим Израиль назвал условия прекращения огня.

"Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о спокойствии. Пока даты окончания нет. Мы не ждем моральные проповеди от какой-нибудь организации или учреждения в нашем праве и долге защищать граждан Израиля", – отметил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки "Хамас" и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро "Хамаса" Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Яна Ставская