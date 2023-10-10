Издание отметило, что такая операция потребует огромных сил и ресурсов со стороны Израиля.

Полномасштабное вхождение Израиля в сектор Газа потребует участия сотен тысяч военных и может произойти только после того, как ХАМАС будет поставлен на колени постоянными израильскими авиаударами и длительной осадой.

Как пишет The Telegraph, этот кризис, в отличие от 2014 года, связан с крупнейшим числом заложников в истории Израиля и представляет собой серьезный риск того, что региональные враги страны, такие как "Хезболла" в Ливане, присоединятся к борьбе. К тому же кризис может продлиться гораздо дольше, чем операция 2014 года – не недели, а потенциально месяцы.

Как отметило издание, израильские военные не раскрывают планы вторжения по соображениям безопасности, но ясно, что эта задача потребует колоссальных усилий.

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Если предположить, что Израилю необходимо послать десять солдат на каждого боевика ХАМАСа, то для борьбы с примерно 30-40 тыс. боевиков потребуется от 300 до 400 тыс. солдат. Армия обороны Израиля уже призвала 300 тыс. резервистов помимо 170 тыс. действующих солдат.

Хотя наземное вторжение кажется наиболее вероятным вариантом, Израиль может объединить его с десантным нападением с западного побережья Газы.

Сухопутные силы могут быть собраны на едином плацдарме и переброшены туда, или они могут быть разбиты на различные боевые группы для многопланового наступления, которое будет отражать собственное вторжение ХАМАСа 7 октября.

"Хотя Израиль гордится наличием высокотехнологичной армии, вторжение потребует отправки пехоты, чтобы сокрушить силы ХАМАСа на земле, а также большого количества танков", - допустили журналисты издания.

При этом они отметили, что одна из проблем такого подхода заключается в том, что израильские танки – примерно 400 единиц "Меркава Марк 4" и еще около 900 различных единиц, находящихся в настоящее время на хранении – наряду с бронетехникой, в основном американского производства, чрезвычайно уязвимы в городских условиях.

В таких условиях, как отмечается в материале, легко можно поразить верхнюю часть башни танка, где броня слабее. Аналогичным образом, канализационные системы и коммуникационные туннели служат укрытием для бомб, которые могут взорваться в днище бронетехники, что является еще одним слабым местом.

Кроме того, возникает вопрос о том, возьмут ли гражданские лица Газы в руки оружие, чтобы противостоять вторжению Израиля, к чему может призвать ХАМАС.

Все это означает, что наступление в городе должно вестись пехотой, а танки выдвигаться вперед только для выполнения определенных задач – например, для уничтожения укрепленных позиций противника – прежде чем их быстро оттеснят в тыл, подальше от наиболее опасных позиций.

Опыт Карабаха, Сирии и Украины позволяет предположить, что эти пехотинцы будут оснащены тысячами дронов, чтобы обнаруживать противника и потенциально сбрасывать боеприпасы или напрямую нести оружие.

Израиль также имеет наготове множество элитных подразделений и подразделений спецназначения. Эти войска могут использоваться параллельно с наземным вторжением для спасения заложников. Но они никогда не сталкивались с чем-то подобным нынешнему кризису в Газе, когда по меньшей мере 100 заложников разбросаны в многоквартирных домах, туннелях и других местах, выступая в роли живого щита.

Журналисты допустили, что если Израиль намерен двинуться в сектор Газа для атак на боевиков и инфраструктуру ХАМАСа, военным руководителям, возможно, придется переоценить зависимость ЦАХАЛа от технологий.

В то же время угроза вторжения "Хезболлы" на севере – в ответ на любое наземное наступление – а также необходимость поддерживать порядок как на юге, и на оккупированном Западном Берегу, могут создать логистические проблемы. Израиль представляет собой крошечный массив на Ближнем Востоке, и комбинированное нападение с разных направлений может сокрушить его оборонительные возможности.

"Наземное вторжение Израиля будет стоить жизней палестинцам и израильтянам. Как показали прошлые операции, это усилит гуманитарный кризис в Газе и усилит гнев палестинцев и арабов против Израиля", - сказал Хью Ловатт, старший аналитик по Ближнему Востоку Европейского совета по международным отношениям.

Ловатт добавил, что неясно, какой будет победа Израиля, если не считать большого числа жертв ХАМАСа. Аналитику пока неясно, что будет дальше, даже если израильтянам удастся искоренить ХАМАС.

Он пояснил, что если вторжение было бы успешным, то силам безопасности пришлось бы оставаться на месте в течение многих лет, чтобы дать возможность политическим и социальным структурам развиваться и не допустить того, чтобы "это пространство с радостью заполнялось людьми с оружием".

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Этому сопутствовала массированная ракетная атака на израильские города. Боевики прорвались на территорию страны как по земле, так и с воздуха, начав убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах.

В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи" и наносит удары по объектам на территории сектора Газа.

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