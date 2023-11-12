Под контролем палестинского правительства сектор находился около года, пока власть там не захватил ХАМАС.

После окончания военной операции в Секторе Газа Израиль не планирует передавать эту территорию под контроль руководства Палестинской автономии, которая сейчас контролирует Западный Берег Иордана. Об этом несколько обтекаемо заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN.

По его словам, первоочередной задачей Израиля является уничтожение группировки ХАМАС. Как только эта цель будет достигнута, там будет создана гражданская администрация.

"Гражданская власть должна сотрудничать для достижения двух целей: одна — демилитаризовать Газу, а вторая — дерадикализировать Газу. И я должен сказать, что палестинские власти, к сожалению, потерпели неудачу в обоих пунктах", — сказал Нетаньяху.

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Он выразил уверенность, что нужно избежать попадания в "ту же самую кроличью нору" при создании гражданской администрации в Газе.

"Мы должны дать Газе лучшее будущее, давайте не возвращать ее к неудачному прошлому. Давайте создадим там другую реальность", - говорит Нетаньяху.

Сектор Газа и Палестинская автономия

С момента создания современного государства Израиль в 1948 году территория сектора Газа попала под военный контроль соседнего Египта, который создал там марионеточное палестинское квази-государство. Во время Шестидневной войны 1967 года Израиль взял под свой контроль сектор Газа и управлял им через свою оккупационную администрацию.

В середине 1990-х годов для управления сектором Газа и частью территорий Западного берега реки Иордан была создана так называемая Палестинская автономия, и в 2005 году израильские войска окончательно вышли из Газы, отдав сектор под полный контроль этой квази-государственной структуры.

В 2007 году в результате внутренней гражданской войны полный контроль над сектором Газа получила группировка ХАМАС, тогда как Западный берег Иордана остался под контролем официальной Палестинской автономии.

После начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре этого года США неоднократно призывали к восстановлению власти Палестинской автономии над Газой. Однако Нетаньяху критически отнесся к этой идее, ссылаясь в том числе и на то, что Палестинская автономия до сих пор не осудила нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

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