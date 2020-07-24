Евросоюз призывает Россию освободить историка, исследовавшего советские политрепрессии

В ЕС просят принять во внимание возраст историка и состояние его здоровья в условиях пандемии коронавируса.

Европейский Союз призывает власти Российской Федерации незамедлительно освободить историка и главу карельского отделения правозащитной организации «Мемориала» Юрия Дмитриева, занимавшегося исследованием советских политических репрессий.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, которым располагает УНИАН.

«Представляется, что обвинения, выдвинутые против руководителя карельского отделения исторического общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, вызваны его правозащитной деятельностью и изучением политических репрессий советских времен, которое способствовало обнаружению мест массовых захоронений. Дело в отношении Дмитриева — это очередное звено в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в Российской Федерации. Вынесенный приговор может дополнительно сократить пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в стране», - отмечается в заявлении.

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В связи с этим Евросоюз призывает российские власти «незамедлительно и безоговорочно» предоставить свободу Дмитриеву по гуманитарным соображениям, приняв во внимание его возраст и состояние здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Петрозаводский городской суд Республики Карелия в Российской Федерации приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы историка и голову карельского отделения правозащитной организации «Мемориала» Юрия Дмитриева, занимавшегося исследованием советских политических репрессий. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Сам Дмитриев обвинения категорически отрицает. Соратники историка уверены, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Историк выйдет на свободу осенью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Дмитриев является «жертвой стремления российского государства затоптать историческую память и тех, кто ее бережет».

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