До сих пор пингвинов этого вида никогда не встречали в дикой природе так далеко на север.

В Австралии много необычных животных, невиданных в других частях мира. Но вот кого здесь обычно не ожидаешь встретить, так это пингвинов. А зря. Именно эту птицу на днях увидели серферы на одном из австралийских пляжей, пишет ABC News Australia.

Аарон Фаулер, который занимался серфингом возле городка Денмарк (юго-западное побережье Австралии), был ошеломлен, увидев на пляже пингвина.

"Он был огромный, он был намного больше морской птицы. И мы думали, что это за штука выходит из воды? И у него был хвост, который торчал, как у утки", - сказал господин Фаулер.

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По словам мужчины, птица, которую он идентифицировал, как императорского пингвина, имела около метра в высоту и совсем не боялась людей.

Эксперты считают, что императорский пингвин прибыл к пляжу на южном краю Австралии непосредственно из Антарктиды. То есть ему пришлось преодолеть расстояние в более чем 3400 км. Это самое длинное путешествие, когда-либо зарегистрированное для этого вида птиц. Также это самая северная точка, где императорского пингвина когда-либо видели в дикой природе.

Г-н Фаулер был на пляже с женой и их детьми, когда заметил императорского пингвина.

"[Дети] были очень взволнованы, но я не думаю, что они понимали крутизну происходящего. Он попытался сделать скольжение на животе, думая, что это снег, и просто засунул морду в песок, поднялся и встряхнул весь песок", - вспоминает мужчина.

Сейчас пингвином-путешественником занимаются зоозащитники. Остается непонятным, останется ли он в Австралии или вернется домой в Антарктиду.

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