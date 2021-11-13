Мужчина утверждает, что дельфин Долли его соблазнила, потершись об его тело.

В США (штат Флорида) мужчина в аквапарке шесть месяцев занимался сексом с дельфином Долли. Но после расставания, по словам американца, животное "совершило самоубийство".

Как пишет Thesun.co.uk, американец Малкольм Бреннер рассказал, что с дельфином Долли он "познакомился" в аквапарке в городе Сарасота в 70-х годах прошлого века. Он тогда был студентом колледжа и получил постоянный доступ к бассейну, поскольку фотографировал дельфинов. Мужчина утверждает, что Долли его соблазнила, потершись о тело.

Бреннер рассказал, чтобы заняться сексом с самкой, он был вынужден обходить самца.

"В занятии любовью с дельфином есть что-то трансцендентное", - утверждает Бреннер. - "Я назвал это отношениями, потому что это так и было".

Мужчина добавляет, что после того, как аквапарк закрыли, Долли перевезли в другой развлекательный центр и спустя определенное время, животное якобы совершило самоубийство. Сам Бреннер утверждает, что после смерти дельфина впал в пятилетнюю депрессию.

По его словам, это не первый его сексуальный опыт с животными. Бреннер признался, что в подростковом возрасте пытался заняться сексом со своей собакой.

В 2010 году вышла книга Бреннера, которая, как полагают, является в основном автобиографическим рассказом о его свиданиях с дельфином Долли.

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Автор: Виктория Гордиенко