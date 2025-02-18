По его словам, это значит, что "результат будет предрешен еще до того, как они сядут за стол переговоров".

Исключение Европы из сегодняшних российско-американских переговоров означает, что "Украине придется вступать в эти второстепенные переговоры, играя по чужим правилам, в основном по правилам России". Какое мнение высказал аналитик Мэтью Шмидт, пишет CNN.

По его словам, это значит, что "результат будет предрешен еще до того, как они сядут за стол переговоров".

Шмидт, доцент кафедры национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена, отметил, что переговоры поднимают вопрос, какие потенциальные миротворцы могут быть приняты как НАТО, так и Россией.

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Бывший пресс-секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Бочуркив сказал, что Украина сейчас имеет "очень мало рычагов влияния" и полагается на США в получении "критически важной информации", используемой на поле боя.

По его словам, администрация президента Дональда Трампа требует "грабительские" объемы редкоземельных минералов, находящихся на территории Украины, потенциальная стоимость которых составляет миллиарды долларов.

Переговоры между США и РФ

Утром 18 февраля стартовали переговоры между Россией и США в Эр-Рияде. Россию на переговорах представляют глава МИДа Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Украина в этих переговорах не участвует. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Киев не будет признавать результаты этого диалога, ведь не воспринимает возможности никаких переговоров без участия Украины.

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