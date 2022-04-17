А принц Гарри заверил, что "мир объединяется" с Украиной.

Основатель спортивных соревнований для ветеранов боевых действий - "Игорь Непокоренных" - принц Гарри лично поздравил команду из Украины, сказав, что "мир объединяется" с Украиной.

Об этом он сказал во время церемонии открытия в Гааге.

"Вы рассказали мне, почему решили принять участие в соревнованиях несмотря ни на что. Вы сказали, что приехали на эти международные соревнования не просто, чтобы показать свою силу, а чтобы рассказать свою правду о том, что происходит в вашей стране", — сказал Гарри. - "Вы знаете, что мы вместе с вами. Мир един с вами, и, конечно, вы заслуживаете больше".

Принца к приветственному слову пригласила его жена Меган Маркл со словами "Слава Украине!"

Кроме того, свои слова поддержки команде из Украины выразил и Марк Рютте — премьер-министр Нидерландов, которые в этом году принимают "Игры Непокоренных".

"Мы стоим бок о бок с участниками Игр Непокоренных из Украины. Кое-кто из них не может присутствовать, потому что борется на передовой. Кто-то погиб во время войны. Они останутся в наших сердцах", - написал Рютте на своей Twitter-странице.

Отметим, принц Гарри основал "Игры Непокоренных" в 2014 году. Цель игр — пропаганда спорта как средства реабилитации для ветеранов войны, получили ранения. Сам Гарри служил в британском войске в течение 10 лет, в частности был в Афганистане.

Накануне УНИАН сообщал, что Гарри и Меган Маркл встретились с украинской командой Invictus Games. В подарок они получили нынешний календарь Фонда "Вернись живым".

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