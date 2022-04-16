Принц Гарри получил нынешний календарь Фонда "Вернись живым".

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл прибыли в Нидерланды, где будут проходить соревнования Invictus Games - аналог паралимпийских соревнований среди ветеранов и участников войны, были основаны принцем Гарри.

Герцог и герцогиня встретились с украинскими спортсменами, сообщает фонд "Вернись живым" и публикует фото принца Гарри с календарем "Вернись живым".

"Наши сотрудники, Виктория Дворецкая и Тарас Шпук, вручили герцогу Сассекскому календарь "Реальные масштабы" во время встречи сборных на Invictus Games - международных соревнованиях ветеранов и действующих военных, которые получили на службе ранения и травмы. Календарь на 2022 год - это 12 сюжетов, которые демонстрируют реальные масштабы помощи, которую Фонд передает на фронт. На каждой странице можно увидеть 3D-трансформированную технику, которая приобрела, кажется, нереальные масштабы. Хотя на самом деле таким образом мы только показали, какая сила стоит за небольшими девайсами, спасающими жизни наших защитников и теперь, во время полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении фонда.

Отметим, в этом году Invictus Games проходят в Гааге. Соревнования продлятся с 16 по 22 апреля. Национальная сборная Украины, несмотря на все обстоятельства, смогла поехать в Нидерланды. Та прибыла без одной из своих участниц - Юлии Паевской с позывным Тайра. Ветеранка, которая занималась эвакуацией и оказанием медицинской помощи гражданским из Мариуполя, находится в плену россиян.

Сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл прибыли на Игры под аплодисменты публики и в сопровождении съемочной группы Netflix. Документальный фильм об Играх под названием Heart of Invictus станет первым документальным сериалом, который Netflix будет производить совместно с компанией герцога и герцогини Archewell Productions.

Напомним, принц Гарри и Меган пожертвовали деньги на помощь пострадавшим от войны украинцам. Средства герцоги Сассекские выделили из собственного благотворительного фонда Archewell, сообщалось на официальном сайте организации.

Сумма, размер которой не уточняют, будет распределены между рядом организаций. Также фонд будет сотрудничать с ВОЗ и World Central Kitchen (некоммерческая организация, занимающаяся обеспечением пищи пострадавших от катастроф или войны людей – ред.).

С этой войной принца Гарри также связывает кое-что личное. Защищая Украину, погиб Сергей Карайван – участник соревнований "Игры непокоренных".

"Нам тяжело на сердце, осознавая недавнюю потерю, члена нашей комьюнити ветеранов. Он погиб, защищая свою страну", – говорилось в официальном обращении фонда Archewell.

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