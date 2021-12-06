В нынешней команде от Украины есть и одна женщина.

В Украине завершились сборы спортсменов-ветеранов, которые поедут представлять Украину на соревнованиях "Игры Непокоренных" в Нидерландах уже в апреле 2022 года.

Об этом рассказывается в сюжете 2+2.

Еще не так давно ветераны войны воевали на фронте, а теперь соревнуются на спортивных площадках и в залах. Они пострадали от войны, но не сломались.

В нынешней команде есть и одна женщина, которая прошла отбор на право выступать в Гааге. На фронте она была медиком и эвакуировала раненых. На фронт она ездит до сих пор, а в перерывах реабилитируется спортом.

В целом соревнования будут проводиться в таких дисциплинах как легкая атлетика, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, велоспорт, плавание, баскетбол на колясках и стрельба из лука.

Ветераны надеются, что на этот раз соревнования не будут переносить, а также собираются привести из Нидерландов награды.

Об "Играх Непокоренных"

"Игры Непокоренных" (eng. Invictus Games), основанные Его Высочеством Герцогом Сассекским в 2014 году, - международные соревнования для ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, которые были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности.

Украина присоединилась к "Играм Непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто, в 2018 году - в австралийском Сиднее. В мае 2020 международные соревнования должны были состояться в Гааге, однако в связи с ограничениями, вызванными COVID-19, они были перенесены на 2022 год.

Автор: Олег Давыгора