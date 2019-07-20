В Одессе стартовали тестирования в национальную сборную «Игры Непокоренных» (фото)

В 2020 году международные соревнования “Invictus Games” состоятся в Гааге.

Сегодня, 20 июля, в Одессе состоится спортивное тестирование участников соревнований Национальной игры Игры Непокоренных, в которых могут принять участие все ветераны и действующие военнослужащие ВС Украины и других правоохранительных формирований Украины, а также добровольческих формирований, которые были ранены, травмированы или заболели во время или в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий АТО/ООС или в ходе миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.

Читайте такжеВ Киеве торжественно провожали Национальную сборную на «Игры непокоренных» в Австралию (фото)

Как сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, в официальном открытии мероприятия приняли участие представители благотворительного фонда “Вернись живым”, которые являются соорганизаторами “Игр Непокоренных” Ольга Семенова и совета Ветеранов Тарас Шпук.

Следующий город, который примет участников тестирования к команде “Игр Непокоренных” - Киев, там мероприятия состоятся 27 июля.

Отметим, 8 сентября 2019 года в Киеве состоятся Национальные игры Непокоренных с отбора в сборную Украины ветеранов российско-украинской войны, дальнейшей их подготовки и участия в 2020 году в Играх Непокоренных в Гааге (Нидерланды).