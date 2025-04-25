Ситуация после убийства 26 туристов стремительно ухудшается.

С пакистанской стороны вдоль "Линии контроля" открыли огонь сразу с нескольких позиций. Также было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в секторе Наугам в районе Хандвара округа Купвара.

Сообщений о пострадавших не поступало, пишет News18.

"Имели место случаи стрельбы из стрелкового оружия на нескольких участках линии контроля, инициированные Пакистаном. На стрельбу был дан эффективный ответ", — цитирует агентство Press Trust of India слова своего источника.

Видео дня

Эти события произошли на фоне визита начальника штаба армии генерала Упендры Двиведи в Сринагар (летней столиці союзной территории Джамму и Кашмир). Целью поездки стало проведение всестороннего анализа ситуации с безопасностью в регионе после теракта в Пахалгаме.

Тем временем в округе Бандипора в Джамму и Кашмире проходит вооружённое столкновение между террористами и силами безопасности Индии. По имеющейся информации, силы безопасности начали операцию по оцеплению и прочесыванию в районе Кулнар Базипора после получения сведений о присутствии там боевиков.

Операция переросла в перестрелку после того, как укрывшиеся террористы открыли огонь по военнослужащим. Один военнослужащий погиб.

Конфликт между Индией и Пакистаном: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что все началось после того, как в индийском штате Джамму и Кашмир были убиты 26 туристов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление", заявив о своем недовольстве после расселения в регионе более 85 тысяч "чужаков".

По их словам, убитые — не туристы, а "агенты под прикрытием".

Впоследствии события начали развиваться очень быстро. Индия обвинила Пакистан в поддержке группировки, которая убила туристов. Из-за этого было объявлено о закрытии пограничного перехода между странами, об ограничении выдачи виз, аннуляции уже выданных виз и так далее.

Однако самым проблемным моментом между двумя ядерными странами стало заявление Индии о выходе из "Договора о водах Инда" от 1960 года.

Вас также могут заинтересовать новости: