Индия и Китай уже подтвердили свое участие в реализации первого пункта украинской формулы мира, который касается ядерной безопасности.

Представители Индии и Китая активно приобщаются к встречам по украинской формуле мира и участвуют в других мероприятиях. Сейчас можно говорить о том, что обеим странам не безразлична ситуация в Украине, рассказал УНИАН заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, украинские чиновники имеют определенную стратегию и план действий по привлечению большей поддержки от Индии и Китая.

В частности, он подчеркнул, что в начале процесса по формуле мира китайская сторона не принимала в нем участие, а на последнем заседании советников по нацбезопасности уже был представитель Китая.

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"Это означает, что китайская сторона формально подключилась к этому процессу, в котором ранее не участвовала. Сейчас мы уже говорим о подготовке следующей встречи советников по нацбезопасности и уверены в том, что китайская сторона примет участие", - сказал Жовква.

По его мнению, Китай "очень хорошо помнит", насколько интересным и привлекательным для китайского бизнеса является рынок Украины. В частности, в Китае подчеркивали, что даже сейчас - во время российской агрессии - уровень торговли между Украиной и Китаем достаточно высок, а мог бы быть больше.

Представитель ОП также уточнил, что если сравнивать важность украинского и российского рынков для Китая, стоит принимать во внимание расположение Украины и России.

"Украина находится в Европе. А Россия находится в той части мира, где находится также Китай. И здесь Россия точно не является партнером. Я говорю сейчас не только об экономике. А Украина продолжит находиться в этой части мира. Все это, я уверен, учитывают китайские эксперты", - добавил он.

У Зеленского уверены, что Китай также испытывает негативные последствия российской агрессии и "прекрасно понимает, какое государство их спровоцировало".

"Но я в очередной раз могу сказать, что мы рассчитываем на мудрость китайского руководства относительно понимания, что это не конфликт, не внутренняя война в Украине, а борьба Украины против российской агрессии, в которой нам помогает весь цивилизованный мир. Мы одержим победу и очень рассчитываем на поддержку всех цивилизованных стран, в том числе и Китая", - сказал Жовква.

Он также прокомментировал отношения Украины с Индией, отметив, что Индия как глобальный игрок так же активно участвует в украинской формуле мира. В частности, индийский советник по вопросам нацбезопасности присутствовал на обеих встречах и в Копенгагене, и в Джидде.

"И это тоже не просто так", - отметил замглавы ОП.

Он уточнил, что пока не готов комментировать закупку Индией российской нефти, превращение ее в топливо, которое идет на продажу, в том числе и в Европу. Жовква сообщил, что пока "не видел цифр и такой информации".

Однако он упомянул о том, что у Индии есть огромные экономические интересы в Украине и опыт сосуществования с Украиной. К примеру, в Индии определенная часть объектов инфраструктуры, в частности энергетической, была построена именно украинскими специалистами. Следовательно, в этом и заключается большой интерес со стороны Индии, ведь есть определенные объекты, которые уже нуждаются в реконструкции. "Кроме того, президент Украины встречался с премьером Индии несколько раз. И мы всегда слышали очень взвешенную и трезвую позицию господина премьер-министра относительно того, что происходит в Украине. Возможно, не все можно сказать публично, но мы надеемся, что Индия и в дальнейшем будет активно участвовать в формуле мира", - сказал Жовква.

Он добавил, что посол Индии принимает активное участие в рабочих группах и на общих встречах, которые проводит руководитель Офиса президента Украины с послами, а ни один посол не присутствует на таких мероприятиях без инструкций из "центра".

Следовательно, по мнению заместителя председателя ОП, сейчас можно говорить, что Индии и Китаю "не безразлично то, что происходит", и что они "не удовлетворены последствиями российской агрессии".

Возможности для действия этих стран в поддержку Украины у Зеленского видят в формуле мира, которая позволит лишить россиян инструментов агрессии не только на поле боя. В частности, в вопросе ядерной угрозы лидер Китая во время разговора с президентом Украины подчеркнул, что ни одно ядерное государство не имеет права шантажировать любое неядерное государство и угрожать ему применением такого вооружения.

"Вот это более чем четкая позиция. В частности, первый пункт формулы мира касается ядерной безопасности. Там уже подтвердили свое участие Индия и Китай", - добавил Жовква.

РФ сблизилась с Индией ради рынка нефти

Как сообщал УНИАН, Россия обходит санкции на нефть за счет ее продажи странам, которые не поддержали ценовые ограничения. В частности, ее большим партнером стала Индия. Кроме того, россияне подделывают документы, в которых указывают заниженную цену нефти, а европейцы даже не расследуют подделку таких контрактов.

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