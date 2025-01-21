Президент оставил без внимания темы, которые были основными в его предвыборной кампании.

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи дал грандиозные обещания, включая клятву отправить войска на американо-мексиканскую границу и заявление о том, что правительство не будет признавать никаких других полов, кроме мужского и женского. В то же время, указывает Politico, Трамп избегал тем, которые были основными во время предвыборной кампании и могут определить успех его второго президентства, среди них - война в Украине, тарифы и аборты.

Украина

Во время предвыборной кампании Трамп обещал, что в случае избрания президентом он прекратит войну в Украине в течение 24 часов. Однако этот вопрос не получил даже краткого упоминания в инаугурационной речи президента - вместо этого он сосредоточился на успехе недавнего соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Однако он сказал, что его "самым гордым наследием" будет быть "миротворцем и объединителем", заявив, что будет измерять успех "не только по выигранным битвам, но и по войнам, которые мы закончили", а также "по войнам, в которые мы никогда не ввязываемся".

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Аборты

Это был вопрос № 1 для демократов во время предвыборной кампании. Трампу удалось нейтрализовать его в президентской гонке, пообещав оставить вопрос о доступе к абортам на усмотрение штатов.

Решение Трампа не говорить об этом свидетельствует о том, насколько глубоко поляризующим остается этот вопрос для страны, и о его желании держаться подальше от этого политического вопроса.

Власть судов

Республиканцы уже давно зациклены на том, чтобы сдвинуть суды в свою сторону. В свой первый срок Трамп смог назначить в Верховный трех консервативных судей - Нила Горсуча, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт. Тем не менее, во время обращения Трампа в понедельник не было речи о консервативных судьях или сдвиге "вправо" в судах, а только о восстановлении "справедливого, равного и беспристрастного правосудия в рамках конституционного верховенства закона", пишет Politico.

Тарифы

В понедельник Трамп пообещал создать "Службу внешних доходов" для сбора тарифов и других поступлений с иностранных государств и пообещал "перестроить" торговую систему страны. Однако он не стал уточнять, какими именно пошлинами он собирается обложить импортные товары из других стран, включая Канаду, Мексику и Китай, хотя в ноябре Трамп пообещал ввести 25-процентные тарифы на Мексику и Канаду в первый же день своего пребывания в должности.

"Уклонение от обсуждения этих сложных тем говорит о том, что новой администрации все еще приходится учитывать конкурирующие интересы, поскольку президент получает советы от людей с разными взглядами на торговлю, иностранные дела и такие аспекты внутренней политики, как аборты", - пишет издание.

Почему Трамп не упомянул Украину

CNN пишет, что есть две самые очевидные причины. Во-первых, после получения исполнительной власти Трамп мог решить воздержаться от комментариев относительно своей позиции и сроков завершения войны. Это кажется наиболее рациональным подходом, учитывая сложность задачи и нежелание принимать публичные обязательства.

Во-вторых, возможно, Трамп осознал масштабность проблемы и понял, что его идея быстрой победы недостижима в краткосрочной перспективе. Вероятно, он готов принять длительный и сложный процесс переговоров.

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