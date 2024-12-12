В то же время в Sky News отметили, что это было бы без прецедентно, если бы лидеры РФ или Китая присутствовали на таком событии.

Российского диктатора Владимира Путина не пригласили на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, которая состоится в следующем месяце. Об этом заявили в Кремле, пишет Sky News.

В Москве сообщили, что не получали приглашения для Путина на церемонию приведения к присяге новоизбранного президента США 20 января.

В то же время Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить инаугурацию в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News.

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Телеканал, ссылаясь на многие источники, заявил, что приглашение было отправлено после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября. При этом журналисты не уточнили, что принял лидер Китая такое приглашение.

"Это было бы беспрецедентно, если бы президенты России или Китая, соперников США, присутствовали на инаугурации", - добавили в Sky News.

Путин и Трамп - последние новости

В интервью Time новоизбранный президент США Дональд Трамп отказался отвечать, говорил ли он с Владимиром Путиным после своей победы на президентских выборах. По его словам, на такой вопрос отвечать неуместно.

В то же время политический эксперт Михаил Самусь отметил, что команда Дональда Трампа изучает вопрос, как заставить российского диктатора к заключению мира. Он отметил, что существенное снижение цен на нефть повлияет на российские возможности вести войну против Украины.

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