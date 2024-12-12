Российского диктатора Владимира Путина не пригласили на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, которая состоится в следующем месяце. Об этом заявили в Кремле, пишет Sky News.
В Москве сообщили, что не получали приглашения для Путина на церемонию приведения к присяге новоизбранного президента США 20 января.
В то же время Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить инаугурацию в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News.
Телеканал, ссылаясь на многие источники, заявил, что приглашение было отправлено после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября. При этом журналисты не уточнили, что принял лидер Китая такое приглашение.
"Это было бы беспрецедентно, если бы президенты России или Китая, соперников США, присутствовали на инаугурации", - добавили в Sky News.
Путин и Трамп - последние новости
В интервью Time новоизбранный президент США Дональд Трамп отказался отвечать, говорил ли он с Владимиром Путиным после своей победы на президентских выборах. По его словам, на такой вопрос отвечать неуместно.
В то же время политический эксперт Михаил Самусь отметил, что команда Дональда Трампа изучает вопрос, как заставить российского диктатора к заключению мира. Он отметил, что существенное снижение цен на нефть повлияет на российские возможности вести войну против Украины.