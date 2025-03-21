Миллиардер разозлился, когда кто-то из Пентагона пожаловался на него журналистам.

Скандальный миллиардер Илон Маск начал открыто угрожать сотрудникам Пентагона, которые, вероятно, слили журналистам информацию о его вовлеченности в секретные брифинги Белого дома.

На днях газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщила, что Илон Маск должен был принять участие в закрытом брифинге, на котором руководство США проинформируют о возможной стратегии Америки в потенциальной войне с Китаем.

Поскольку Илон Маск не является полноценным госслужащим и его формально-правовой статус примерно соответствует статусу советника, допуск миллиардера на такой брифинг вызывает большое беспокойство, писала газета. Особенно учитывая то, что Маск руководит крупным бизнесом, который имеет собственные коммерческие интересы и в США, и в Китае.

Видео дня

"Военные планы Пентагона ... являются одними из самых тщательно охраняемых военных секретов. Если бы другая страна узнала, как Соединенные Штаты планируют вести войну против них, она могла бы укрепить свою оборону и устранить свои слабые стороны, что уменьшило вероятность успеха этих планов", - пишет NYT.

После публикации материала президент США Дональд Трамп отрицал, что брифинг был посвящен теме Китая.

"Китай даже не будет упоминаться и обсуждаться. Как это позорно, что дискредитированные СМИ могут выдумывать такую ложь. В любом случае, история абсолютно не соответствует действительности", - написал Трамп в заметке на своей платформе Truth Social.

Затем этот комментарий Трампа у себя на платформе X перепостил и сам Маск. При этом он добавил, что "с нетерпением ждет судебного преследования тех в Пентагоне, кто сливает злобно ложную информацию NYT".

"Их найдут", - предупредил технологический миллиардер.

Последние скандалы вокруг Маска

Как писал УНИАН, Илон Маск, который взял на себя роль главного по вопросам сокращения правительственных расходов в США, отменил финансирование группы, которая спасает похищенных Россией украинских детей. Эксперты искали пропавших с помощью открытых данных и в конце концов помогали вернуть их из российской неволи.

Также мы рассказывали, как недавно Маск обвинил Украину в причастности к масштабной кибератаке на соцсеть Х. Хотя ответственность за нее уже взяла на себя пропалестинская хакерская группировка, все равно Маск нашел украинский "след". После этого американский конгрессмен Джек Кимбл написал в соцсети, что Маск не имеет козырей в борьбе с украинскими хакерами и должен пойти им на уступки.

Вас также могут заинтересовать новости: