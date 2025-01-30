Американский миллиардер Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил член Европейского парламента от Словении Бранко Гримс в социальной сети Facebook.
По словам Гримса, он подал Маска на премию "за его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу слова, а следовательно, и на мир".
Также член Европарламента поблагодарил "всех, кто помог с этим".
"Предложение, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а следовательно, и мир, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня. Искренняя благодарность всем соавторам и всем, кто помог с этим", - написал Гримс.
Что известно о последних заявлениях Илона Маска
Как сообщал ранее УНИАН, Маск выступил на съезде ультраправой партии Германии "Альтернатива для Германии" и раскритиковал канцлера Олафа Шольца. По словам миллиардера, правительство в Германии "агрессивно подавляет свободу слова". Он сказал, что AfD должна "бороться, бороться, бороться, особенно за большее самоопределение для Германии и стран Европы и меньше для Брюсселя".
Впоследствии основатель корпорации Майкрософт Билл Гейтс осудил вмешательство Илона Маска в европейскую политику. По его словам, Маск не должен делать такие откровенные политические заявления в поддержку тех или иных европейских партий.
Также Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш. Он выдвинул инициативу назвать его в честь Джорджа Вашингтона - первого президента США. Миллиардер также опубликовал карту Ла-Манша уже с новым названием - "Канал Джорджа Вашингтона".