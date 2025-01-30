Миллиардер номинирован на высокую награду за его "преданность фундаментальному праву человека на свободу слова".

Американский миллиардер Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил член Европейского парламента от Словении Бранко Гримс в социальной сети Facebook.

По словам Гримса, он подал Маска на премию "за его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу слова, а следовательно, и на мир".

Также член Европарламента поблагодарил "всех, кто помог с этим".

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"Предложение, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а следовательно, и мир, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня. Искренняя благодарность всем соавторам и всем, кто помог с этим", - написал Гримс.

Что известно о последних заявлениях Илона Маска

Как сообщал ранее УНИАН, Маск выступил на съезде ультраправой партии Германии "Альтернатива для Германии" и раскритиковал канцлера Олафа Шольца. По словам миллиардера, правительство в Германии "агрессивно подавляет свободу слова". Он сказал, что AfD должна "бороться, бороться, бороться, особенно за большее самоопределение для Германии и стран Европы и меньше для Брюсселя".

Впоследствии основатель корпорации Майкрософт Билл Гейтс осудил вмешательство Илона Маска в европейскую политику. По его словам, Маск не должен делать такие откровенные политические заявления в поддержку тех или иных европейских партий.

Также Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш. Он выдвинул инициативу назвать его в честь Джорджа Вашингтона - первого президента США. Миллиардер также опубликовал карту Ла-Манша уже с новым названием - "Канал Джорджа Вашингтона".

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