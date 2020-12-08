Чтобы победить в новой холодной войне, Западу стоит правильно понимать мотивы и страхи Пекина.

Спустя три десятилетия после падения СССР, США вновь оказались в эпицентре нового соревнования больших держав. И на этот раз противостояние ведется с Китаем.

Получив свой пост, китайский лидер Си Цзиньпин направил страну на более напористый курс. А пандемия COVID-19 только усилила вражду. На поверхности Китай кажется уверенным государством, чья экономика восстанавливается, армия модернизируется, а технологическое развитие ускоряется. Он расширяет дипломатическое влияние по всему миру, - пишет Foreign Policy.

Читайте такжеNewsweek: Китай будет способен развязывать войны за рубежом через 15 летНо, по мнению эксперта American Enterprise Institute Дэна Блументаля, эта картинка не совсем точная. Он указывает на парадокс современного Китая: он действительно напористая и амбициозная сила, но с фундаментальными слабостями, которые могут подорвать его подъем и ускорить упадок. Об этом он написал в своей новой книге под названием "Китайский кошмар: большие амбиции страны, которая приходит в упадок".

Ученые давно спорят о том, ограничены ли желания Пекина только региональной гегемонией. Или он все же желает доминировать в глобальной системе. Блументаль, который много лет работал в Пентагоне, занимаясь исследованием Китая, дает четкий ответ на этот вопрос. Китайские амбиции касаются всего мира. Он указывает на отчет 19-го съезда Компартии КНР, созванного Си Цзиньпином в 2017 году. В отчете указано, что к середине нынешнего века Китай станет "процветающей, современной и сильной социалистической страной с армией мирового класса". Борьба Пекина за геополитическое первенство не будет ограничиваться лишь Азией. Потому что "Китай хочет возглавить новый мировой порядок, сосредоточенный вокруг китайской власти и под управлением китайских правил".

Несмотря на то, что Компартия главным образом встревожена выживанием своего режима, ее взгляды на будущий мировой порядок очень важны. Восприятие Китая как природного центра мира всегда было важным источником внутренней легитимизации. Но глобальные амбиции разоблачают ключевые слабости страны. Блументаль отмечает, что Компартия сама признает, что ее внутренняя и внешняя ситуация в измерении безопасности "на самом деле чрезвычайно сложна".

Читайте такжеPolitico: Никому не интересны фото с вашего телефона, кроме КитаяПекин предстал перед смесью из экономических, социальных и политических вызовов. Среди них демографический кризис и замедление роста ВВП, которое началось из-за восстановления государственного контроля над экономикой. Кроме того, есть проблема с оттоком капитала. Ведь состоятельные китайцы переводят миллиарды долларов за границу. Экологическое состояние тоже ухудшается, сдерживая рост аграрного производства и ухудшая состояние здоровья населения. Также Китай рискует попасть в ловушку средних доходов из-за проблем с развертыванием инноваций, а также страха перед сепаратизмом и внутренней нестабильностью.

Си Цзиньпин пытается сплотить Китай вокруг видения национального возрождения и достижений больших амбиций страны на мировой арене. И при этом ему мешает реальность со всеми китайскими недостатками.

Foreign Policy соглашается, что Китай действительно слабее, чем может показаться. И именно авторитарная система управления мешает ему соперничать с США. За всю историю: от античного мира до Холодной войны, - диктатуры проигрывали в долгосрочных противостояниях против демократических соперников. Автократические системы управления сдерживали экономический рост и инновации, поддерживая культуру приспособленчества и ограничивая свободу предпринимательства.

В дипломатическом измерении диктаторам тяжело построить глубокие и долговременные международные альянсы и партнерство. В военном измерении, авторитарные режимы тратят больше ресурсов на репрессирования собственного народа, чем на защиту от внешних угроз. Китай столкнулся со всеми этими проблемами: экономика замедляется, за рубежом у него мало друзей, а дома не все так стабильно, как кажется.

Читайте такжеКитай предлагает присваивать людям коронавирусные QR-коды с информацией об их анализахИменно по всем этим причинам, которые делают страну более зыбкой силой, чем кажется, Китай представляет серьезную угрозу для США и их союзников. Блументаль замечает, что государства, которые переживают проблемы, не менее опасны, чем те, которые на подъеме. В качестве примера, он указывает на Россию, которая вторглась в Украину. Москва - слабая сила, которая агрессивно бросается на соседей.

Многие в Вашингтоне рассматривают Китай как мощного соперника, а противостояние с ним - как главный приоритет для США. Другие же говорят о нем как о стране с серьезными внутренними проблемами. И эти проблемы делают его не такой уж большой угрозой. Поэтому Вашингтон может и дальше сотрудничать с Пекином. Но Блументаль считает, что Китай и слаб, и опасен.

"В каком мире мы хотим жить? У Компартии Китая есть четкий ответ на этот вопрос, а также долгосрочные средства воплотить свое видение", - замечает Блументаль, добавляя, что Вашингтону как раз не хватает таких ответов.

В 2017 году Национальная стратегия по безопасности США правильно установила диагноз проблемы противостояния с Китаем. Однако, документ не сказал, каким будет желаемый результат этого соперничества. Блументаль описывает теорию победы для Вашингтона.

"Это будет означать, что нужно убедить Китай в чрезмерной цене такого соревнования, которая может стоить Пекину его желания сохранить режим", - считает эксперт.

Ранее аналитики неоднократно утверждали, что США нужно добиваться возрождения, адаптации и защиты международной системы на основе правил. В долгосрочной перспективе Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин стал готовым к сотрудничеству членом этой системы. Однако, в ближайшее время это вряд ли будет возможно.

Читайте такжеFinancial Times: Бывшие страны СССР охватывает огонь протестов, Казахстан следующийПоэтому в краткосрочной перспективе США и их союзники должны защитить эту систему от экономических и военных угроз со стороны Китая. А также заставлять Компартию платить дорогую цену за каждую попытку нарушить международные стандарты. Эта стратегия преуспеет, если сможет изменить мнение лидеров Китая, а также убедить Пекин, что борьба с мировым порядком во главе с США слишком трудна и дорога. А для этого нужно глубокое понимание сильных и слабых сторон Китая, а также его надежд и страхов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань