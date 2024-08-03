Этот шаг показывает беспомощьность системы безопасности в Иране.

В Иране после убийства главы политбюро террористической организации ХАМАС Исмаила Хании арестовали более 20 человек.

Изначально иранские СМИ писали, что Хания был убит во время израильского авиаудара. Позже New York Times написало о взрыве, теперь же британская газета The Telegraph приводит третью версию: за ликвидацией Хании в Тегеране стоит израильская секретная служба "Моссад". По информации журналистов, агенты "Моссада" завербовали нескольких сотрудников иранского аппарата безопасности, которые установили взрывные устройства в резиденции Хании. Ночью 31 июля, когда Хания приехал в дом, раздался взрыв.

Кроме того, британская газета даже привела данные о том, что Ханию замышляли убить еще в мае на похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси, но план отменили, поскольку могло погибнутьмного случайных людей.

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New York Times добавило, что Иран жестко отреагировал на убийство лидера ХАМАС, которого власти страны называли "дорогим гостем". Из-за его убийства было арестовано более 20 людей, среди них — высокопоставленные офицеры разведки и военные.

"Масса арестов на самом высоком уровне - это реакция на позорную брешь в системе безопасности, которая сделала возможным убийство Хании", - прокомментировал изданию источник.

Убийство Хании

Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Саудовское издание Al Hadath написало, что резиденцию Хании поразили управляемой ракетой. Практически сразу после этого появились сообщения, что за атакой стоит Израиль.

CNN со ссылкой на свои источники сообщало, что Хания погиб от бомбы, которая была заложена около двух месяцев назад в доме, где он остановился.

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