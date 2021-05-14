Армия обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад система ПВО "Железный купол" перехватила беспилотный летательный аппарат.

Военное крыло палестинского движения «Хамас» «Бригады аль-Касам» сообщило, что беспилотный летательный аппарат нанес удар по израильскому химическому заводу, который находится недалеко от границы с сектором Газа.

Читайте такжеСтало известно, когда Совбез ООН обсудит обострение на Ближнем Востоке«Бригады аль-Касам нанесли удар с помощью беспилотника "Шехаб" по химическому заводу в Нир-Оз»,— сообщается на сайте «Бригады аль-Касам», передает «РИА Новости».

При этом армия обороны Израиля сообщила в Twitter, что «некоторое время назад система ПВО "Железный купол" перехватила беспилотный летательный аппарат, летевший из сектора Газа в сторону Израиля».

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Израиль сообщал о восьми погибших в ходе конфликта, сектор Газа — о 115.

Сегодня, 14 мая, армия Израиля заявила о проведении крупнейшей с начала обострения конфликта операции против военных целей в секторе Газа.

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Автор: Ирина Погорелая