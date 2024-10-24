По словам российского правителя, в семьях часто возникают разногласия, иногда бывают драки.

Правителя России Владимира Путина не впечатлила речь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время саммита БРИКС, в которой он призвал к миру для сектора Газа и Ливана, а также для Украины. Об этом говорится в материале Welt.

Издание напоминает, что во время мероприятия Гутерриш, в частности, призвал к "справедливому миру, в соответствии с Уставом ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН".

"Руководителя Кремля Владимира Путина речь генсека ООН не впечатлила - фактически он высмеял одно заявление. Формулировку Гутерриша о том, что мир может решать проблемы только вместе как "глобальная семья", Путин насмешливо возразил. "К сожалению, в семьях часто возникают разногласия, скандалы, споры за имущество. Иногда бывают драки", - цитирует СМИ слова Путина.

Видео дня

СМИ отмечает, что поездка генсека ООН в Россию сопровождалась резкой критикой со стороны Запада. Снова и снова подчеркивалось, что португалец поехал в Казань, тогда как ранее на Ливанской конференции в Париже его связывали только по видео. Он также отсутствовал на мирной конференции для Украины в Швейцарии в июне.

"Офис генсека ООН ответил на обвинения, заявив, что генсек ООН также посещал встречи БРИКС в прошлом. Организация настолько важна на международном уровне, что ею нельзя пренебрегать. Также необходимо повторить требования справедливого мира для Украины в России", - говорится в статье.

Саммит БРИКС в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил перед Путиным во время саммита БРИКС в российской Казани. Он, в частности, призвал к миру в Украине "в соответствии с Уставом ООН".

Позже БРИКС обнародовал заявление по Украине. Страны БРИКС так и не стали на сторону России в ее агрессии против Украины.

В МИД Украины заявили, что итоговая декларация саммита БРИКС показала фиаско России в попытках перетянуть участников группы на свою сторону в вопросах войны в Украине.

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