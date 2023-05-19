Он считает, что к концу десятилетия мир станет более опасным.

Министр обороны Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта к концу десятилетия.

В интервью Financial Times он назвал оборонную подготовку первостепенной государственной задачей для многих западных стран. "К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и защита станет более важной для нашей жизни. Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру… Мы все должны быть к этому готовы", - сказал министр.

По его словам, мир переживает "конец аномального периода [мира] после окончания холодной войны". Уоллес подчеркнул риск более широкого конфликта с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину, угрозу, исходящую от "возвышающегося Китая" и роста экстремизма в Африке.

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Позиция Великобритании по войне в Украине

Как известно, Великобритания с самого начала полномасштабного вторжения России поддерживает Украину.

Прошлой осенью глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что они будут оказывать Украине помощь до тех пор, пока война не будет выиграна.

В начале февраля стало известно, что Великобритания уже предоставила Украине военную, гуманитарную и экономическую поддержку на сумму 4 миллиарда фунтов.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон, активно поддерживающий Украину, заявлял, что в случае применения Россией оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право нанести удар в ответ.

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