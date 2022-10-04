Она никогда не признает попытку аннексии оккупированных территорий.

Великобритания будет поддерживать Украину в войне против России "до тех пор, пока эта война не будет выиграна".

Такое заявление сделал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, пишет Skynews.

Он заверил, что украинцы могут расчитывать на поддержку Великобритании до полного восстановления ​​территориальной целостности.

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"Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последний российский танк не утащит последний украинский трактор", - заявил Клеверли.

Министр отметил, что необходимо обладать стратегической выносливостью, чтобы довести дело до конца.

"Потому что, если мы этого не сделаем, то мы пошлем сообщение каждому потенциальному агрессору о том, что наша решимость хрупка. И мы не можем, мы не должны, мы не будем посылать это сообщение в мир", - подчеркнул он.

Также Клеверли обратился к президент РФ Владимиру Путину и главе российского МИД:

"И если вы слушаете это выступление, господин Путин или господин Лавров, позвольте мне прояснить: мы никогда не признаем аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма", - добавил он.

Позиция Великобритании в войне

Великобритания с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает нашу страну.

Бывший премьер-минстр Борис Джонсон призывал другие страны оказывать помощь Украине и не идти на уступки российскому дикатору Владимиру Путину.

Джонсон трижды приезжал в Киев во время войны, в последний раз президент Владимир Зеленский вручил ему орден Свободы.

7 июля он объявил об отставке с поста британского премьера. Его место заняла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она обещала продолжать поддерживать Украину и стать ее "самым большим другом".

Ранее стало известно, что Великобритания в 2023 году выделит не менее 2,63 миллиарда долларов на военную помощь Украине.

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