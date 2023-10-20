Активистка заверила, что осуждает антисемитизм.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг удалила свой пост в поддержку Сектора Газа и Палестины из-за обвинений в антисемитизме. Она опубликовала новое сообщение, но уже с другим фото.

Так, в сети возмутились тем, что на фото Тунберг есть маленький игрушечный осьминог. "Его (изображение осьминога - УНИАН) использовали настоящие немецкие нацисты в 1930-х годах, современные нацисты - ХАМАС, западные белые сторонники превосходства, которые атаковали Facebook через его еврейского владельца, и теперь у нас есть Грета, которая использовала его. Замечательная компания, что тут скажешь", - написал один из пользователей Twitter.

Активистка отметила, что выступает против любого вида дискриминации и осуждает антисемитизм "во всех его формах и проявлениях".

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"Мне стало известно, что мягкую игрушку, изображенную в моем предыдущем посте, некоторые могут интерпретировать как символ антисемитизма, о чем я совсем не знала. Игрушка на картинке - это инструмент, который часто используется людьми с аутизмом как способ выражения чувств", - добавила она в новом посте.

Заявление Тунберга о войне на Ближнем Востоке

Напомним, что сегодня девушка опубликовала пост в поддержку Палестины и Сектора Газа. Активистка просит мир призвать к немедленному прекращению огня, а также справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших мирных людей.

Представитель израильской армии Арье Шаруз Шаликар обвинил Тунберг в том, что она замалчивает террор против израильтян.

"Тот, кто в будущем каким-либо образом идентифицирует себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником террора", - сказал он в комментарии Politico.

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