Другие страны НАТО также привлечены к различным дипломатическим усилиям, чтобы добиться заключения определенного соглашения для разблокирования экспорта украинского зерна.

Греция объявила, что готова помочь кораблями для экспорта украинского зерна, заблокированного Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Мадриде после завершения саммита с участием глав государств и правительств стран-членов Альянса.

Столтенберг сказал, что страны-члены Альянса координируют и обмениваются мнениями о различных усилиях, к которым они привлечены с целью экспорта зерна из Украины.

При этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин и Китай распространяют дезинформацию о кризисе продовольствия в мире.

"Этот кризис продовольствия не спровоцирован санкциями стран НАТО, он вызван войной президента Путина. И лучший способ прекратить кризис продовольствия - это прекратить войну. И президент Путин может завершить войну завтра путем вывода его сил (из Украины)", - подчеркнул Столтенберг.

Генсекретарь также рассказал о том, что пытаются делать разные страны-члены НАТО для помощи Украине в разблокировании экспорта зерна за рубеж.

В частности, по его словам, Турция пытается способствовать достижению определенного соглашения по этому вопросу, а Греция объявила, что готова помочь кораблями для экспорта украинского зерна.

"Другие союзники вовлечены в разные дипломатические усилия, чтобы добиться заключения определенного соглашения, чтобы дать возможность кораблям осуществлять транспортировку зерна в Черном море", - сказал Столтенберг.

Кроме того, он сказал, что Литва, Румыния и другие страны рассказали об усилиях по расширению сухопутных возможностей на железной дороге для экспорта украинского зерна.

"Очень трудно полноценно компенсировать то, что мы можем транспортировать на кораблях, но по суше, это также маршрут, и несколько союзников НАТО приобщены к этому", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до вторжения России в Украину не было угрозы масштабного голода в мире. Он отметил необходимость сделать все возможное для снятия российской блокады украинских морских портов.

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