Страны "Большой семерки" договорились противодействовать агрессивному поведению России.

Главы МИД стран "Большой семерки" после встречи в Лондоне 5 мая призвали Россию отвести войска от границ Украины.

Об этом сказано в коммюнике представителей Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, опубликованном на сайте правительства Великобритании, передает НВ.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности", - подчеркивается в документе.

Также главы МИД призвали Россию и поддерживаемых ею боевиков вернуться к соблюдению режима прекращения огня и приветствовали дипломатический подход Украины. Они обратили внимание на дестабилизирующие действия Кремля и нарушения прав человека в РФ.

"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации", - сказано в коммюнике.

Читайте такжеЕвропарламент принял жесткую резолюцию против РФ: исключить из SWIFT и запретить импорт газа в случае вторжении в Украину

В G7 заявили, что готовы развивать сотрудничество с Россией для решения региональных и глобальных кризисов, и выступили за более стабильные и предсказуемые отношения с РФ. В то же время члены "Большой семерки" продолжат "укреплять коллективные возможности и возможности партнеров" по предупреждению и противодействию поведению России, которое угрожает международному порядку.

Также в документе сказано, что G7 поддерживают усилия Украины по укреплению демократии и институтов и призывают ее продолжать судебную реформу, реформы в вопросах верховенства права, борьбы с коррупцией, развития экономики и так далее.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий