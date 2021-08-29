Шойгу признал, что "виноват" и пообещал "исправиться".

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу прокомментировал неявку в украинский суд по повестке "плоской" шуткой.

Министра спросили о неявке в суд в эфире телеканала "Россия 1", и он отшутился.

Шойгу так ответил на вопрос: "Виноват, исправлюсь".

Напомним, в середине июля Служба безопасности Украины вызвала Сергея Шойгу в Мариуполь Донецкой области для вручения подозрения по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса нашей страны ("Создание непредвиденных законом военизированных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей").

В 2016 году Генпрокуратура Украины (переименована в Офис генпрокурора) сообщила руководству российской армии, в частности, министру обороны РФ о подозрении в совершении "особо тяжких преступлениях" против украинского государства.

Шойгу не являлся к нашим правоохранителям.

Агрессия России против Украины – что нужно знать

В 2014 году РФ захватила украинский Крым, а потом вторглась на часть Донецкой и Луганской области и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Ряд западных стран наказали Россию за агрессию – ввели против страны санкции. Российские власти не признают, что являются стороной конфликта на Донбассе.

Автор: Екатерина Присяжнюк