Глава Минобороны РФ, высказываясь о Крыме, решил сострить.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского относительно захваченного Крыма старым одесским анекдотом.

Глава Минобороны в пятницу, 6 августа, во время встречи с красноярскими журналистами утверждал, что украинские лидеры меняются, а полуостров якобы будет "российским" всегда, пишет ТАСС.

Министр рассказал анекдот о фонтане и сравнил его судьбу с судьбой Крыма.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?". На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", – сострил Шойгу.

Еще чиновник утверждал, что с полуостровом все будет так же, как и с фонтаном. По его мнению, на ситуацию с Крымом не повлияет смена руководителей Украины.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что Крым является украинской территорией и никогда не станет "российским".

Президент также говорил, что в России огромное число граждан не поддерживают агрессивную политику руководства страны против украинского государства и считают полуостров территорией, подконтрольной Киеву.

Напомним, РФ захватила украинский Крым весной 2014 года. Украина и ряд западных стран, в частности США, не признали полуостров российским и наказали РФ за агрессию – ввели санкции.

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Автор: Екатерина Присяжнюк