Ведомство по делам иностранцев в Германии назвало Крым "российским" (документ)

Одно из таких приглашений опубликовала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар на своей странице в Facebook, передает "ЕвроПравда".

В документе, датированном 20 мая 2016 года, в графе место жительства указано "Симферополь, Крым, Россия".

В Германии приглашение на посещение страны выдает ведомство по делам иностранцев в том регионе, где проживает сторона, которая приглашает. В документе указан город Ганновер, расположенный в земле Нижняя Саксония.

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Вместе с тем, следует отметить, что ведомство заполняет приглашение на основе информации, представленной заявителем.

Эмине Джеппар, комментируя эту информацию для "Европейской правды", настаивает, что заявитель подавал украинский загранпаспорт, а "российский Крым" появился в документе по инициативе немецких чиновников.

В обсуждениях в соцсетях звучат обвинения в адрес визового центра Германии в Киеве. Однако визовый центр не выдает таких справок и не является представителем властей Германии, а лишь выполняет функции коммерческого посредника при оформлении виз.

Ответственность за оформление документа с упоминанием о "российском Крыме" лежит на официальном ведомстве, которое выдало это приглашение.