Евросоюз требует от России прекратить свои военные действия.

Евросоюз удвоит военную помощь для Украины до миллиарда евро.

Об говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Отмечается, что сегодняшним решением принято увеличить первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля, на дополнительные 500 миллионов евро, таким образом удвоив его до 1 миллиарда евро.

"Мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против агрессии России и невыразимых страданий, которые она причиняет украинскому населению. Дополнительные 500 миллионов евро... - еще один знак поддержки со стороны ЕС украинских вооруженных сил для защиты своей территории и населения", - заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

На эти средства приобретут различное оборудование и материалы, в частности, средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, а также военное оборудование и платформы, предназначенные для доставки летального вооружения в оборонных целях.

В то же время, продолжительность действия этого пакета помощи продлена до 12 месяцев.

В заявлении также отмечается, что неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

Подчеркивается, что Россия и ее союзница Беларусь несут полную ответственность за эту захватническую войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за безразборчивые атаки на гражданское население и гражданские объекты".

Евросоюз требует от России прекратить свои военные действия и немедленно вывести все силы и военную технику с территории Украины, полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал УНИАН, ранее Евросоюз утвердил соглашение с Украиной, которая позволит делиться с официальным Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки.